Foram revelados os nomeados às categorias de música nos Globos de Ouro

Já são conhecidos os nomeados à vitória nas categorias de música dos Globos de Ouro.

Entre os indicados, encontram-se artistas veteranos, como Jorge Palma (nomeado para Melhor Atuação, pelo concerto no Coliseu do Porto), Da Weasel e Ornatos Violeta (indicados, respetivamente, pelos espetáculos no NOS Alive e no Meo Kalorama), e músicos menos conhecidos do grande público, como A Garota Não, projeto da cantora-compositora Cátia Oliveira, nomeada para Melhor Intérprete, tal como o gaiense David Bruno.

Na categoria que distingue a melhor canção, a vitória será disputada por Bárbara Tinoco, Marisa Liz, Milhanas, Quatro e Meia e Salvador Sobral.

Veja aqui a lista de nomeados das categorias musicais.

Melhor Intérprete

A Garota Não

Ana Moura

Carminho

David Bruno

Nininho Vaz Maia



Melhor Atuação

Da Weasel no NOS Alive, Algés

Jorge Palma no Coliseu do Porto

Ornatos Violeta no MEO Kalorama, Lisboa

The Gift no Centro Cultural de Belém, Lisboa

Tozé Brito na Altice Arena, Lisboa



Melhor Música

“Chamada Não Atendida” - Bárbara Tinoco

“Guerra Nuclear” - Marisa Liz

“Mais que ao Sol” - Milhanas

“Na Escola” - Quatro e Meia

“Tristeza dos Dois” - Salvador Sobral