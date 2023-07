Adolfo Luxúria Canibal (Mão Morta): “A escuridão é o que nos inquieta e está na origem de toda a atividade criativa”

Tendo acabado de lançar o disco “Estilhaços de Escuridão” com o projeto Estilhaços, Adolfo Luxúria Canibal falou, no Posto Emissor, sobre a génese de novo ‘volume’ do projeto.

“A escuridão é o que nos inquieta e está na origem de toda a atividade criativa”, afirma o músico de Braga. “Começámos a trabalhar a escuridão quando a Sofia [Saldanha, amiga da banda e realizadora sonora] já estava doente”, revela, referindo-se à também radialista, que participa no disco e faleceu em 2022, aos 47 anos. “Havia uma data de incógnitas e apreensões que tinham a ver com a doença dela e também com o nosso estado de espírito.”