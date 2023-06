Adolfo Luxúria Canibal, dos Mão Morta, lança novo disco do projeto Estilhaços esta semana

Chega na próxima sexta-feira, 30 de junho, o novo disco do projeto Estilhaços. “Estilhaços de Escuridão” é o quarto trabalho de originais do projeto em que Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta, assume o papel de declamador, sendo acompanhado por António Rafael ao piano, Henrique Fernandes no contrabaixo elétrico e Jorge Coelho na guitarra acústica. O disco é editado pela Rastilho Records e será apresentado ao vivo na Feira do Livro de Coimbra no próximo dia 1 de julho, pelas 21h00.

Nascido em 2004, enquanto espetáculo em que Adolfo Luxúria Canibal lia textos e poemas do seu livro homónimo, acompanhado por António Rafael, também dos Mão Morta, o projeto tem vindo a evoluir, com a participação de novos músicos (Henrique Fernandes e Jorge Coelho) e a integração de poemas de outros autores, como Mário Cesariny, e novos textos originais.

“Estilhaços de Escuridão” sucede a “Estilhaços”, de 2006, “Estilhaços e Cesariny”, de 2011, e “Estilhaços Cinemáticos”, de 2014, resultando da gravação em estúdio do espetáculo especial criado a convite do festival literário Correntes d'Ecsrita, que se realiza anualmente na Póvoa de Varzim.

Em comunicado, pode ler-se que “Estilhaços de Escuridão” mergulha “no ambiente da literatura e das comoções mais essenciais e profundas da existência humana, centradas no conceito de escuridão”. O disco é dedicado à memória da documentarista sonora Sofia Saldanha (1975-2022), cujo premiado trabalho “As Listas de Lilith” é integrado no alinhamento, e que assina a sonoplastia. A sua voz pode, também, ser ouvida em dois temas do alinhamento.