Quem é o ator Ethan Slater, o novo namorado de Ariana Grande?

Ariana Grande já tem um novo namorado, dias após ter sido notícia o seu divórcio de Dalton Gomez.

De acordo com o website “Page Six”, a artista estará numa relação com o ator Ethan Slater, com quem contracena no musical “Wicked”, cuja estreia está marcada para 2024.

Slater é sobretudo conhecido por ter interpretado a personagem principal num musical sobre a série da Nickelodeon “SpongeBob SquarePants”, em 2017 e 2018. Tem carreira sobretudo no teatro musical. O ator foi casado com Lilly Jay, sua paixão de infância, de quem tem um filho, nascido em 2022.

Quanto a Ariana Grande e Dalton Gomez, corretor de imóveis de luxo, deram o nó em maio de 2021, após terem anunciado o seu noivado em dezembro do ano anterior.

O casal manteve sempre a sua relação longe dos olhares do grande público, e só ocasionalmente Ariana partilhava fotografias de ambos nas redes sociais.