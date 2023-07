Apesar de afastado há mais de 25 anos do olhar público, John Deacon ainda faz parte dos Queen, afirma Brian May

Brian May respondeu recentemente a algumas questões colocadas pelos leitores do jornal “The Guardian”, tendo falado de John Deacon, baixista que abandonou o grupo em 1997.

Há mais de 25 anos que Deacon se tem mantido afastado dos holofotes, não participando na reunião dos Queen, primeiro com Paul Rodgers e depois com Adam Lambert.

Questionado sobre o porquê da saída de Deacon, o guitarrista limitou-se a dizer que é “um bocado sensível ao stress”. “Foi difícil perder o Freddy, mas o John sofreu muito”, explicou. “Ainda fizemos umas coisas juntos: gravámos a ‘No One But You’, demos um concerto em Paris com o Elton John. No final, o John Deacon disse-nos que já não conseguia mais. Sabíamos que ele precisava de uma pausa, mas nunca mais voltou”.

Mesmo afastado, o baixista continua a ter poder de decisão dentro dos Queen. “Não posso dar muitos detalhes, porque temos de respeitar a privacidade do John. Mas se temos de tomar decisões de negócios, falamos sempre com ele”, afirmou. “Isso não significa que ele fale connosco, geralmente não o faz. Mas comunica connosco, de alguma forma. Ainda é parte integrante dos Queen”.