O carisma de PinkPantheress, o piano de Tomás Wallenstein e 'aquele' êxito dos Kaleo no Super Bock Super Rock

Nascida há apenas 22 anos em Bath, na Inglaterra, a cantora, compositora e produtora PinkPantheress estreou-se este sábado em Portugal com um concerto muito aplaudido, no segundo palco do Super Bock Super Rock. Acompanhada por uma pequena banda que a ajudou a dar corpo às canções, a jovem britânica apresentou um espetáculo com vários pontos de contacto com o de Caroline Polachek neste mesmo palco, na sexta à noite. Em ambos os casos, toda a atenção recai sobre a autora, e intérprete, das canções, que à simpatia e carisma junta a confiança de se sentir embalada pelos fãs. No caso de PinkPantheress, que não quer que saibamos o seu nome de nascença, à primeira canção, ‘Break It Off’, já alguém no público lhe pedia que tirasse uma foto em palco - apelo a que acedeu, pegando no telemóvel do admirador para fazer o retrato. Foi apenas a primeira de várias interações curiosas com a plateia, num concerto breve mas muito bem-sucedido.