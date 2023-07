"Sweet Caroline": como Miss Polachek saiu do Super Bock Super Rock "transformada pela beleza" do festival

“Eu não digo isto em todo o lado”, garante, na reta final do seu concerto, Caroline Polachek, emocionada com o carinho do público. “Esta noite foi mesmo especial”, sublinha a cantora e compositora de Nova Iorque, que já viera a Portugal por várias vezes com a sua antiga banda, os Chairlift (um ano antes de colocarem um pouco final no seu percurso, por exemplo, estiveram no Primavera Sound do Porto). Agora, a norte-americana tem novos trunfos, nomeadamente um álbum a solo - “Desire, I Want To Turn Into You” - que encontrou um cantinho no coração dos fãs que, na noite húmida do Meco, cantam cada canção com grande fervor. “Saio daqui transformada pela beleza deste sítio”, afirmou a artista que, a certa altura, inspirou a dois jovens amigos cânticos de “Sweet Caroline”, o êxito de 1969 de Neil Diamond.