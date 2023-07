Da Weasel no festival MEO Marés Vivas: “Fomos nós, os portugueses, que esgotámos esta porra toda”

Os Da Weasel esgotaram o primeiro dia do MEO Marés Vivas, que teve lugar no Antigo Parque de Campismo da Madalena, na sexta-feira.

Um ano depois de regressar no NOS Alive, em Algés, depois de uma paragem de mais de dez anos, a banda atuou no festival de Gaia durante quase duas horas, na condição de cabeça de cartaz, numa noite onde também a chuva fez a sua aparição.

Perante 40 mil pessoas (números avançados pela organização), o grupo de Carlão e Nobre não se demorou a fazer notar o feito: “Fomos nós, os portugueses, que esgotámos esta porra toda”.

Com um alinhamento muito similar ao apresentado há um ano, nas margens do Tejo, Pacman (Carlão), Jay Jay e companheiros começaram com ‘Loja (Canção do Carocho)’, percorrendo depois os vários álbuns da sua carreira, com ‘Dúia’, ‘Dialectos da Ternura’, ‘Casa (Vem Fazer de Conta)’ e ‘(No Princípio Era) O Verbo’ (canção que não fez parte da ‘setlist’ no Alive). ‘Outro Nível’, ‘Todagente’ e ‘Re-tratamento’ abriram caminho a um encore apoteótico onde se mostraram ‘Adivinha Quem Voltou’, ‘God Bless Johnny’ e ‘Tás Na Boa’.