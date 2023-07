Super Bock Super Rock: as bravíssimas danças dos LX-90 foram servidas a desoras, mas o brilho da revolução não esmoreceu um segundo

Em outubro do ano passado, Rui Pregal da Cunha confessava em conversa com a BLITZ que não gostava da ideia de “velhos a curtirem as coisas que fizeram há não sei quantos anos”, mas que se o regresso dos seus LX-90 tivesse “pujança” já valeria a pena. Pois bem, a banda sacou de um valente “velhos são os trapos” no concerto que apresentou no primeiro dia da edição deste ano do festival Super Bock Super Rock, mais de 30 anos depois de ter deixado uma marca indiscutível na música portuguesa com o álbum “Uma Revolução Por Minuto”.