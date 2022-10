Os LX-90, de Rui Pregal da Cunha, reúnem a formação original e gravam canção nova: “Agora estamos a pensar no que queremos fazer da vida”

Os LX-90 gravaram uma canção nova, confirmou à BLITZ Rui Pregal da Cunha, vocalista da banda formada no início dos anos 90 depois de os Heróis do Mar se separarem. O músico assegura que fazem parte desta reunião, 30 anos depois, todos os elementos originais: além dele, Paulo Pedro Gonçalves na guitarra, Tó Pereira (DJ Vibe) nos samples e programação, Nini Garcia na bateria, Nuno Roque no baixo e, também, o baterista Samuel Palitos, que só tocaria com o grupo mais tarde, quando, em Londres, passariam a chamar-se Kick Out the Jams.

