Black Country, New Road e The Offspring: dois lados da “mesma” juventude no Super Bock Super Rock

Laura tem 15 anos e vem de Setúbal, com os pais, ver os Offspring. Apesar de envergar uma t-shirt da banda californiana, a rapaziada liderada por Dexter Holland não é o seu grupo favorito. Ou, pelo menos, não o único. “Já fui ver os Franz Ferdinand ao Campo Pequeno e os Blur ao Primavera Sound, no Porto”, conta-nos esta admiradora de Damon Albarn, que também viu com Gorillaz, no ano passado, no mesmo festival nortenho.

Como nasceu, então, o apreço pelos Offspring? “Quando tinha 10 anos, adorava a canção ‘You’re Gonna Go Far, Kid’”, recorda, referindo-se ao tema de 2008. “E, quando anunciaram o concerto no Super Bock Super Rock, pensei que precisava de ouvir esse hino!” Laura teve sorte pois, no concerto dos Offspring no Meco, essa foi uma das canções apresentadas, já no encore de um espetáculo muito celebrado e participado.