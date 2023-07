As memórias dos Offspring em Portugal: “Estavam a fazer uma torre humana e a multidão foi à loucura. Pensei: ‘Vai ser um concerto selvagem’”

Dexter Holland e Noodles, respetivamente vocalista e guitarrista dos norte-americanos Offspring, falaram com a BLITZ pouco antes de a banda entrar em palco no primeiro dia do festival Super Bock Super Rock, no Meco, e recordaram as várias passagens por solo português desde a década de 1990. “Ficamos sempre muito entusiasmados quando vemos que Portugal está no itinerário dos países onde vamos tocar”, confessaram.

“Há uma memória que guardo de um concerto que demos ao ar livre, num festival na cidade, algures”, recorda Holland, “o público estava a fazer uma torre humana durante a mudança de palco, antes de nós entrarmos: cinco pessoas, depois mais três e chegaram para aí a uma altura de seis. Quando a torre finalmente se desmoronou, a multidão foi à loucura. Só me lembro de pensar ‘Vai ser um concerto selvagem. Se estão a fazer estas coisas é bom sinal’. Adoramos isso. E foi um bom concerto”.