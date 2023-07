Taylor Swift no Estádio da Luz: o que inclui o pacote VIP que custa 539 euros

Os preços das entradas variam entre os €62,50 e os €227, dependendo da tipologia de bilhete e localização no Estádio da Luz, onde os espetáculos terão lugar a 24 e 25 de maio de 204. No caso dos pacotes VIP, que além dos bilhetes incluem ‘merchandising’ da artista, o valor mínimo é €282,50, com a entrada mais cara a cifrar-se em €539.

A venda de bilhetes para os dois concertos de Taylor Swift em Portugal no próximo ano teve início esta quarta-feira às 12h .

O que inclui cada pacote VIP?

Há cinco modalidades de pacote VIP, cada qual com um bilhete para diferentes localizações (Golden Circle, Relvado, Bancada piso 0, Bancada piso 1 e Bancada piso 3 baixo). Todos incluem o mesmo merchandising, mas só os mais caros (VIP 1, Golden Circle, e VIP 2, Relvado) possibilitam ao titular do bilhete a entrada antecipada no Estádio da Luz e “prioridade de acesso à sua secção, antes dos titulares de bilhetes normais”, segundo se pode ler na descrição dos mesmos.

VIP 1 “It's Been a Long Time Coming package”

Front Stage (palco direito) - €539,00

Front Stage (palco esquerdo) 538,92

- bilhete plateia em pé no Golden Circle

- entrada antecipada e prioridade de acesso à sua secção (antes dos titulares de bilhetes normais)

- conjunto especial de quatro impressões de Taylor Swift

- Merchandising VIP exclusivo: bolsa VIP comemorativa de Taylor Swift, The Eras Tour; conjunto de pins, autocolantes e postais coleccionáveis de Taylor Swift + bilhete do concerto de recordação

- laminado VIP especial da digressão e cordão a condizer

VIP 2 “Karma Is My Boyfriend package”

Relvado de acesso geral - €439,00

- bilhete plateia em pé no relvado

- entrada antecipada e prioridade de acesso à sua secção (antes dos titulares de bilhetes normais)

- conjunto especial de quatro impressões de Taylor Swift

- Merchandising VIP exclusivo: bolsa VIP comemorativa de Taylor Swift, The Eras Tour; conjunto de pins, autocolantes e postais coleccionáveis de Taylor Swift + bilhete do concerto de recordação

- laminado VIP especial da digressão e cordão a condizer

VIP 3 “Remember It All Too Well Package”

Bancada piso 0 - €415,00

- bilhete de lugar sentado na Bancada piso 0

- conjunto especial de quatro impressões de Taylor Swift

- Merchandising VIP exclusivo: bolsa VIP comemorativa de Taylor Swift, The Eras Tour; conjunto de pins, autocolantes e postais coleccionáveis de Taylor Swift + bilhete do concerto de recordação

- laminado VIP especial da digressão e cordão a condizer

VIP 4 “Ready For It Package”

Bancada piso 1 - €389,00

- bilhete de lugar sentado na Bancada piso 1

- conjunto especial de quatro impressões de Taylor Swift

- Merchandising VIP exclusivo: bolsa VIP comemorativa de Taylor Swift, The Eras Tour; conjunto de pins, autocolantes e postais coleccionáveis de Taylor Swift + bilhete do concerto de recordação

- laminado VIP especial da digressão e cordão a condizer

VIP 5 “It's a Love Story Package”

Bancada piso 3 baixo - €282,50



- bilhete de lugar sentado na Bancada piso 3

- conjunto especial de quatro impressões de Taylor Swift

- Merchandising VIP exclusivo: bolsa VIP comemorativa de Taylor Swift, The Eras Tour; conjunto de pins, autocolantes e postais coleccionáveis de Taylor Swift + bilhete do concerto de recordação

- laminado VIP especial da digressão e cordão a condizer