Super Bock Super Rock terá balão de ar quente para festivaleiros tirarem fotografias "aéreas" e comboio de madrugada

Luís Montez, diretor da Música no Coração e do festival Super Bock Super Rock, que esta quinta-feira começa no Meco, revelou à SIC algumas novidades do recinto, que este ano volta a realizar-se na Herdade do Cabeço da Flauta.

O recinto do Super Bock Super Rock tem capacidade para 20 mil pessoas e as portas abrem às 15h00. A zona de campismo, gratuita para os portadores de passes de três dias, abre na quarta-feira às 10h00 e encerra no domingo às 17h00. Entre quinta-feira e sábado, há autocarros gratuitos do recinto para a praia do Meco, entre as 10h00 e as 19h00.

À Lusa, Luís Montez lembrou ainda que, na sexta-feira, 14 de julho, atuam os Wu-Tang Clan, "uma banda mítica do hip-hop que toda a gente quer ver. É o dia que tem mais gente"", revelou.