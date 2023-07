Pet Shop Boys: 55 joias pop, zero hipérboles

Nestas coisas da pop, e no que a compilações e antologias diz respeito, convém sempre ler os títulos como hipérboles: “Best of”, “The Very Best of”, “Greatest Hits” são incontáveis as variações e, com raríssimas exceções, quase sempre fruto de demasiado óbvias, mas nem por isso menos censuráveis, estratégias de marketing. Esta é uma dessas exceções. “Smash (The Singles 1986-2000)” tem um título tão espartano como sempre foram os títulos da discografia do duo de Neil Tennant e Chris Lowe — “Please”, “Actually”, “Introspective”, “Behaviour” ou, talvez o melhor de todos, “Very”.

Nesses álbuns, o carácter conciso e preciso dos títulos contrastou sempre com a música expansiva e quase barroca que a dupla synth pop britânica desde 1985 tem oferecido (vendido, na verdade, e em astronómicas quantidades...) ao mundo. “Smash” faz por isso mesmo pleno sentido: não só descreve com justeza o impacto que a música dos Pet Shop Boys teve nas tabelas de vendas desde que ‘West End Girls’, na sua segunda e mais celebrada versão, chegou ao “Top of the Pops”, como ainda faz referência à profissão original de Tennant, que se iniciou nos meandros da música como escriba da mítica revista de música “Smash Hits”. Não dá mesmo para inventar estas coisas. Neste incrível “Smash”, os Pet Shop Boys reúnem 55 pérolas. São 55 provas de que juntos, Neil e Chris lograram dominar com total originalidade a intrincada arte de conjugar versos, melodias, ritmos e refrães, embrulhando tudo em açucarados arranjos de absoluta elegância eletrónica capazes de se instalarem vitaliciamente na nossa memória e de nos fazer dançar nas pistas ou nos quartos, em frente ao espelho. E está cá mesmo tudo: da sincera ‘Opportunities (Let’s Make Lots of Money)’ (sim, fizeram mesmo...) a ‘Being Boring’ (não, nunca...) e ‘Go West’ (sim, foram...). 55 joias pop, zero hipérboles.