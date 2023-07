Devo cancelam concerto no festival Luna Fest, em Coimbra: “Tentámos tudo por tudo”, diz Victor Torpedo

A banda americana Devo cancelou a atuação no festival de Coimbra Luna Fest, anunciou a organização, referindo que a decisão “é completamente alheia” à sua vontade.

Os cabeça de cartaz, que iriam atuar no último dia do festival, 20 de agosto, cancelaram aquele que seria o seu primeiro concerto em Portugal, referiu a organização do Luna Fest, numa publicação na rede social Facebook, sem adiantar qual a razão que levou à supressão desse concerto. A banda norte-americana, que comemora 50 anos de existência, mantém na sua página de Internet todas as outras datas anunciadas para a Europa, onde vai atuar, durante o mês de agosto, na Suécia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Alemanha.

Questionado pela agência Lusa, um dos membros da organização do festival, Victor Torpedo, lamentou o cancelamento da banda, explicando que, há cerca de dois meses, foi comunicado ao Luna Fest que os DEVO não poderiam atuar no dia 20 de agosto, data que a própria banda tinha também anunciado em fevereiro. “Pediram-nos para tentar no dia 16. Tentámos a todo o custo conseguir para dia 16 para mantermos os DEVO. Passados 15 dias, disseram-nos que também não dava para dia 16, depois ainda tentámos para dia 21, mas as condições exigidas tornavam impossível a sua vinda. Tentámos tudo por tudo”, vincou.

Ao longo dos últimos dois meses, a organização manteve sempre o dia 20 como a data em que os DEVO iriam atuar no Luna Fest, festival que vai decorrer de 16 a 20 de agosto, na Praça da Canção, em Coimbra. Questionado sobre se houve algum tipo de pagamento antecipado à banda ou se houve algum tipo de contrato firmado entre os DEVO e o festival, Victor Torpedo recusou tecer quaisquer comentários.

Na rede social Facebook, o Luna Fest afirmou que compreende “a frustração daqueles que adquiriram bilhetes diários com a expectativa de assistir a tão aguardado concerto”. O festival diz que está a procurar uma banda substituta e que irá processar eventuais reembolsos a partir de 12 de agosto. Segundo a organização, há a possibilidade de trocar o bilhete diário de dia 20 por qualquer outro dia do festival ou de receber um bilhete extra para o dia em que os DEVO iriam atuar. Para solicitar o reembolso ou troca de bilhete, os interessados deverão contactar o festival através do email geral@lunafestcoimbra.com.

O Luna Fest conta no seu cartaz com nomes como John Cale (atua a 16 de agosto), Buzzcocks (17), The Damned (18), A Certain Ratio (19) e Gang Of Four (20).