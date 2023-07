Pré-publicação da autobiografia de Rita Lee: “Estou mais perto da morte do que jamais estive, mas não sinto o meu coração apertar de medo”

É editada em Portugal na próxima quinta-feira “Uma Outra Biografia”, a ‘segunda parte’ da história de vida de Rita Lee, contada pela própria. O livro terá a chancela da Contraponto, que já fora responsável pela edição, em 2017, de “Uma Autobiografia”. Na apresentação de “Uma Outra Biografia”, Rita Lee, que morreu no passado mês de maio, escreveu: “Quando decidi escrever ‘Rita Lee: Uma Autobiografia’, o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica.” A BLITZ apresenta, em pré-publicação, dois capítulos do livro.

A velhice

“Faz pouquíssimo tempo que notei que estou velha, coisa de dez anos para cá, quando abandonei os palcos. A sensação é a de que eu nunca fui tão eu mesma como sou hoje. Parece que os cinquenta anos que passei na estrada levando a vida de cigana não era eu. Parece que passei um bom tempo na caverna de Platão até descobrir o Universo e tentar desvendar os mistérios que há nele. Entendo perfeitamente o que Nelson Rodrigues quis dizer com ‘Jovens, envelheçam!’. Trocamos a pele de cobra e em vez de rejuvenescer por fora renascemos por dentro, ficamos mais atentos, mais próximos da morte, e isso nos faz questionar e buscar informações que só agora parecem fazer mais sentido.