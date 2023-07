Sam Smith veste camisola personalizada da seleção portuguesa de futebol feminino

Sam Smith vestiu uma camisola personalizada da seleção portuguesa de futebol feminino durante o concerto no festival NOS Alive, no passado sábado, tendo partilhado, entretanto, uma fotografia nas redes sociais.

Pode ler-se o seu nome nas costas da versão alternativa da camisola principal da seleção, a mesma que as jogadoras vestiram no jogo particular com a Ucrânia, de preparação para o vindouro Mundial na Austrália e Nova Zelândia.