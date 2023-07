Harry Styles atingido na cara por objeto durante concerto na Áustria

Harry Styles foi atingido no rosto por um objeto desconhecido, durante um concerto em Viena, Áustria, no passado sábado.

Num vídeo gravado por um fã, é possível ver o momento em que Styles é atingido perto do olho por um objeto atirado por alguém do público. O artista britânico leva a mão ao rosto e sai do palco, com dores.

Não é a primeira vez que Harry Styles é alvo deste tipo de violências, cada vez mais presentes em espetáculos ao vivo: Bebe Rexha, por exemplo, teve que receber assistência após ser atingida no rosto por um telemóvel, no mês passado.

Veja o vídeo: