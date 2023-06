Homem que atirou telemóvel à cara de Bebe Rexha já foi detido pela polícia e defendeu-se dizendo: “Achei que podia ter piada”

O homem que atirou um telemóvel à cara da cantora Bebe Rexha durante um concerto em Nova Iorque, no passado domingo, já foi detido pela polícia. Segundo as autoridades, Nicolas Malvagna, de 27 anos, residente em Nova Jérsia, defendeu-se dizendo: “Estava a tentar ver se conseguia acertar-lhe com o telefone no final do concerto porque achei que podia ter piada”.

A cantora norte-americana foi transportada para o hospital depois de ter sido atingida pelo telemóvel – momento que ficou registado em vídeo – e teve mesmo de levar pontos por cima de um olho. “Estou bem”, disse Rexha na legenda das fotografias que partilhou nas redes sociais depois de receber tratamento médico.