Carlão (Da Weasel): “Há coisas dos Iron Maiden que me ficaram para sempre. O Bruce Dickinson a puxar pela malta, o sinal do demo”

No Posto Emissor, podcast da BLITZ, Carlão/Pacman e João Nobre, dos Da Weasel, falaram sobre as influências da sua banda. Além do hip-hop de grupos como os Public Enemy, os manos Nobre consumiam rock mais pesado, tendo assistido ao concerto dos Iron Maiden no Pavilhão Dramático de Cascais, em 1986. E o vocalista dos Da Weasel ‘tomou notas’ desse espetáculo.

“Há coisas que me ficaram para sempre [desse concerto]. O Bruce Dickinson a puxar pela malta, o pezinho no monitor… e o sinal do demo”, recorda Carlão, que foi ao concerto com 11 anos. “Havia pessoal da nossa rua com 18 anos cujos pais não os deixaram ir, porque o metal e os concertos em muito mal vistos”, recorda.

Ouça a história completa pelos 11m 20s.