“José, we love you!”: como um fã de Queens of the Stone Age com esclerose lateral amiotrófica pôde assistir ao concerto no NOS Alive

Durante o concerto de Queens of the Stone Age, este sábado no NOS Alive, Josh Homme chamou a palco uma espectadora munida de uma bodycam, pedindo ao público que enviasse o seu amor para José, um fã da banda, que estava em casa a assistir ao espetáculo de forma virtual. “José, José!”, entoaram então os festivaleiros. Mas o que aconteceu ao certo?



Segundo a operadora móvel NOS, naming sponsor do festival de Algés, José Macedo, melómano de 58 anos, não pôde ir ver a sua banda favorita devido aos tratamentos médicos que está a realizar, para fazer face à doença neurológica degenerativa de que sofre, a esclerose lateral amiotrófica.

Graças à tecnologia 5G, o fã pôde não só assistir ao espetáculo como ‘passear’ pelo recinto e até conhecer os Queens of the Stone Age, num “meet and greet” digital.