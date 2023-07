Veja o primeiro trailer para “One Love”, a ‘biopic’ de Bob Marley

Foi divulgado o primeiro trailer para “One Love”, biopic sobre a vida de Bob Marley.

O filme foi aprovado pela família do falecido músico, e conta a história do período entre 1976 e 1978, desde que foi alvo de uma tentativa de assassinato até ao “One Love Peace Concert”.

Marley será interpretado pelo ator britânico Kingsley Ben-Adir ("One Night In Miami", “Barbie”), com a sua esposa, Rita, a ser interpretada por Lashana Lynch. O filme, realizado por Reinaldo Marcus Green, estreia no dia 12 de janeiro de 2024.