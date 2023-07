Jorge Palma emocionado com concerto no NOS Alive: "Ainda não encontrei as palavras certas para descrever a noite de ontem"

Jorge Palma, que esta sexta-feira deslumbrou no NOS Alive, com um concerto irrepreensível que a BLITZ documentou aqui, escreveu uma mensagem nas suas redes sociais, agradecendo a todos os envolvidos no espetáculo.

“Ainda não encontrei as palavras certas para descrever a noite de ontem. Resta-me agradecer-vos, em primeiro lugar a vocês, público generoso e enérgico por tanto calor”, diz o músico português, que este ano lançou o álbum “VIDA”. "Obrigado, também, a toda minha equipa técnica e de produção e à minha dedicada e talentosa banda. Ao NOS Alive, e a todas pessoas que trabalharam para vos entregar esta noite que não irei esquecer, envio também o meu abraço. Como agora se diz por aí : foi um concertaço! 😎"