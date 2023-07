Música nova para o fim de semana: a poesia de PJ Harvey, o regresso de Anohni & the Johnsons e as asas de Julie Byrne

O regresso de PJ Harvey, naquele que é o seu primeiro álbum em sete anos, é o destaque desta sexta-feira, no que toca a discos novos. “i Inside the Old Year Dying” foi ultimado com os fiéis colaboradores da inglesa, Flood e John Parish, e parte de “Orlam”, obra de poesia narrativa que a artista publicou em 2022. A influência da região de Dorset, no Sudoeste de Inglaterra, onde Polly Jean cresceu, e do seu dialeto local marcam o décimo álbum de uma das grandes figuras de culto da música independente. Pode ler mais sobre o disco novo de PJ Harvey aqui.

Também nas lojas esta sexta-feira está “My Back Was a Bridge for You To Cross”, o regresso de Anohni & the Johnsons. Este é o primeiro disco de Anohni com a sua banda desde 2010, ano de “Swanlights”, e o primeiro da cantora desde 2017, ano em que lançou o EP “Paradise”. O álbum, de sonoridade mais soul, é inspirado por temas como o ambientalismo e a discriminação, tendo na capa a foto de Marsha P. Johnson, ativista dos direitos gay encontrada morta em 1992.

Depois de um muito elogiado “Not Even Happiness”, em 2017, Julie Byrne está de regresso aos álbuns com um igualmente inspirado “The Greater Wings”. Desta feita, a cantora-compositora oferece dez canções sobre a perda e a mágoa, inspiradas pela morte precoce de Eric Littmann, seu parceiro amoroso e colaborador musical, que faleceu em 2021, aos 31 anos, e cujo trabalho ainda se pode escutar nestas canções.

Em Portugal, destaque para ‘Saga Inaudita do Bom Jesus de Teíbas’, novo single de “Cidade”, o décimo álbum de António Zambujo, que sairá ainda este ano. Escrito na íntegra pelo amigo e colaborador Miguel Araújo, “Cidade” já foi apresentado por temas como ‘Dancemos um Slow’ e ‘Romance de Cordel’.