Horas antes do concerto no NOS Alive, Idles partilham foto na praia

Os ingleses Idles, que hoje atuam no NOS Alive - no palco NOS, pelas 19h20 - partilharam nas suas redes sociais uma foto na praia, aparentemente na Linha de Cascais, perto do recinto do festival de Algés.

“Hoje começamos a nossa série de concertos na Europa, e estamos muito entusiasmados!”, escreveram os autores de 'Never Fight a Man With a Perm'', que depois do concerto no NOS Alive tocarão em festivais em Espanha, França, Suíça e Áustria.

Este será o segundo concerto no NOS Alive dos Idles, que em 2019 atuaram no palco Heineken. No ano passado, foram cabeças de cartaz do Vodafone Paredes de Coura. O espetáculo desta tarde será transmitido pela RTP.

Na foto na praia, surgem o baixista Adam Devonshire e o guitarrista Lee Kiernan. Veja aqui: