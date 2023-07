Da Weasel: “Quando abrimos para Red Hot Chili Peppers, o Flea fechou-se na nossa casa de banho. Toda a gente teve um chilique”

Os Da Weasel são os mais recentes convidados do podcast Posto Emissor. A propósito do regresso dos Red Hot Chili Peppers, que ontem atuaram no NOS Alive, Carlão e João Nobre, dos Da Weasel, recordaram o dia em que abriram o primeiro concerto dos californianos em Portugal: 22 novembro de 1999, no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa.

“Eles ficaram com a ala norte toda para eles, e a sua casa de banho era muito longe. Então o Flea [baixista dos RHCP] pede-nos para ir à nossa. Toda a gente teve um chilique”, conta João Nobre. “Ele fecha-se com o baixo e começa a praticar uns 40 minutos, sempre a slappar”, revela o baixista dos Da Weasel, em vésperas do regresso aos palcos para um concerto no MEO Marés Vivas (14 de julho, Vila Nova de Gaia) e poucos meses depois da edição da biografia “Uma Página da História”, assinada por Ana Ventura.