Red Hot Chili Peppers no NOS Alive: começaram bem e terminaram melhor, mas no meio cabiam mais virtudes

As expectativas são sempre altas quando se fala de um concerto dos Red Hot Chili Peppers. Não só porque são uma das bandas mais celebradas das últimas quatro décadas, com êxitos para dar e vender, mas também porque habituaram o seu público a atuações enérgicas e memoráveis. O concerto que deram esta noite no NOS Alive aconteceu num bom momento do percurso da banda californiana: estão de novo reunidos com o guitarrista John Frusciante, ou seja, voltaram a juntar a formação clássica, e no ano passado editaram, de rajada, dois álbuns.