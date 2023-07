Red Hot Chili Peppers são os reis do primeiro dia do NOS Alive: o grande Frusciante, uma banda “revigorada” e os êxitos para cantar em coro

A edição deste ano do NOS Alive, a 15ª, arranca esta quinta-feira no Passeio Marítimo de Algés, tendo como grandes cabeças-de-cartaz os californianos Red Hot Chili Peppers, responsáveis por êxitos como ‘Give It Away’, ‘Californication’ ou ‘Under the Bridge’. O grupo de Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante regressa a solo nacional com a “Global Stadium Tour” para apresentar dois novos álbuns: ‘Unlimited Love’ e ‘Return of the Dream Canteen’, ambos editados no ano passado.