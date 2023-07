Morte do neto de Robert de Niro: polícia investiga possível overdose

As autoridades nova-iorquinas suspeitam que Leandro de Niro, neto do ator Robert de Niro, tenha falecido devido a uma sobredose de drogas.

As causas da morte de Leandro não foram ainda divulgadas, mas o “TMZ” escreve que a polícia encontrou drogas e objetos para consumo das mesmas próximo do corpo.

Leandro de Niro Rodriguez era filho da atriz e produtora Drena de Niro, filha adotiva de Robert de Niro, e do artista Carlos Rodriguez. Também ator, apareceu no filme “Assim Nasce uma Estrela”, de 2018, desempenhando o papel de filho do melhor amigo da personagem de Bradley Cooper.

No mesmo ano, participou em “Cabaret Maxime”, filme de Bruno de Almeida sobre a história do Maxime, com o norte-americano Michael Imperioli (d' “Os Sopranos”) no elenco, além dos músicos portugueses Manuel João Vieira, Phil Mendrix ou Selma Uamusse.