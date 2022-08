Harry Styles anuncia novo concerto em Portugal: é em 2023 no Passeio Marítimo de Algés

Harry Styles regressa a Portugal para um concerto a 18 de julho de 2023 no Passeio Marítimo de Algés.

A organização é da Everything Is New. Os bilhetes são postos à venda a 2 de setembro e a primeira parte do concerto estará a cargo das também britânicas Wet Leg.

A notícia chega esta sexta-feira, com a revelação por parte do artista da digressão europeia da próxima primavera e verão. A nova fase da Love on Tour começa a 13 de maio na Dinamarca, passando por Alemanha, Reino Unido, França, Países Baixos, Irlanda, Bélgica, Polónia, Áustria, Espanha (Barcelona e Madrid), Portugal e Itália.

Ao Passeio Marítimo de Algés, Harry Styles chega a 18 de julho após dois concertos no país vizinho, a 12 no Estádio Olímpico de Barcelona e a 14 no novo espaço do festival Mad Cool, em Madrid. Recorde-se que a voz de 'As It Was' deu um concerto na Altice Arena, em Lisboa, a 31 de julho último.