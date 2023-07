Entrevista ao guitarrista Marc Ribot: “Neste capitalismo tardio, a romantização do trabalho dos músicos só tem sido usada para roubá-los”

Juntamente com o baixista Shahzad Ismaily e o baterista Ches Smith, o veteraníssimo Marc Ribot mantém em atividade os Ceramic Dog, power trio apostado em operar uma radical reinvenção do lado mais musculado do rock, cujo primeiro álbum, ”Party Intellectuals”, foi editado em 2008. Agora, “Connection” sucede a “Hope”, de 2021, e marca o encontro do trio com uma série de convidados de peso, do saxofonista James Brandon Lewis à igualmente veterana Syd Straw.

Nada mais natural para um trio que se faz igualmente de pesos pesados: Ches Smith tem tocado com gente como John Zorn, Tim Berne, Dave Holland ou Xiu Xiu e tem uma sólida reputação que o afirma como um dos mais respeitados bateristas da actualidade. Já Shazad Ismaily acaba de ser alvo de um generoso perfil do “The New York Times” que questiona logo no título como é que ele se tornou o músico favorito dos nossos músicos favoritos. E, pois claro, Marc Ribot é uma das incansáveis almas do lado mais interessante da Nova Iorque musical, um profissional cuja carreira de gravações começou em 1981, que gravou abundantemente com Tom Waits e com gigantes como Solomon Burke, Elvis Costello ou Allen Ginsberg e que é um dos maiores ativistas dos direitos dos músicos independentes do presente.

Os Ceramic Dog tocam a 6 de julho em Braga, no gnration, e no dia seguinte em Lisboa, num concerto gratuito que terá lugar no Parque de Estacionamento da Culturgest, motivos para uma saborosa conversa.