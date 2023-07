Bilhetes para o NOS Alive põem Isaltino Morais e deputada municipal da Iniciativa Liberal a discutir

Tal como tinha feito no ano passado, Mariana Leitão, deputada municipal da Iniciativa Liberal em Oeiras, voltou a criticar a oferta de bilhetes para o festival NOS Alive, que arranca esta quinta-feira, e concertos realizados no Passeio Marítimo de Algés aos deputados que votam e aprovam isenções de taxas e apoios aos eventos.

“Acho errado e digo-o com todas as letras, sem qualquer pudor”, defendeu a deputada municipal, “é errado deputados municipais, ou pessoas que tenham funções em que têm de tomar decisões sobre os assuntos, receberem qualquer tipo de oferenda, benesse, o que quer que seja, das entidades sobre as quais têm de tomar decisões. É errado, seja aqui seja em qualquer outro lugar”.

Antes destas declarações, Mariana Leitão já tinha chamado à atenção para as diferenças de tratamento entre os grandes promotores de espetáculos, nomeadamente apoios logísticos e comparticipações financeiras, e os pequenos comerciantes, que foram obrigados a pagar taxas nas festas de Oeiras: “Não posso deixar de salientar o seguinte: temos quatro concertos, Harry Styles, The Weeknd, Maroon 5 e Def Leppard que vão receber uma comparticipação financeira de 250 mil euros. Além disso, vem a esta assembleia municipal o pedido de isenção das taxas”.

As declarações, proferidas numa reunião da assembleia municipal, e as reações de Isaltino Morais, presidente da câmara de Oeiras, e de deputados do PSD e INOV, registadas em vídeo, foram partilhadas pela Iniciativa Liberal no Twitter. O partido político partilhou, também, fotografias dos bilhetes para o NOS Alive enviados por Isaltino Morais aos deputados.