Morreu aos 19 anos Leandro De Niro, neto do ator Robert De Niro: em 2018, participou no filme “Cabaret Maxime”, sobre o clube de Lisboa

Morreu Leandro de Niro Rodriguez, neto de Robert de Niro. O jovem, que também se dedicava à representação, tinha 19 anos.

Segundo o site “TMZ”, o adolescente foi encontrado sem vida no passado domingo. Estaria sentado numa cadeira, num apartamento de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A policia revelou que não havia sinais evidentes do que terá causado a sua morte.

Leandro de Niro Rodriguez era filho da atriz e produtora Drena de Niro, filha adotiva de Robert de Niro, e do artista Carlos Rodriguez. Robert de Niro, que recentemente foi notícia por ser pai aos 83 anos, adotou Leandro em 1976, com Diahnne Abbott, com quem então era casado.

No Instagram, a mãe do jovem confirmou a sua morte. “Eras tão amado, quem me dera que esse amor te pudesse ter salvado”, escreveu.