Robert De Niro é pai aos 79 anos

Robert De Niro revelou ter sido pai pela sétima vez, em declarações à edição canadiana do programa “Entertainment Tonight”.

O ator, de 79 anos, foi questionado sobre como era ser pai de seis filhos, ao que respondeu: “na verdade, sete. Tive um bebé recentemente”.

De Niro não revelou mais pormenores sobre a criança, ou sequer acerca da mãe desta, especulando-se que seja Tiffany Chen, instrutora de artes marciais com quem foi fotografado no ano passado.

Contando com este novo bebé, o ator é pai de sete filhos de quatro mulheres diferentes: Drena (51 anos) e Raphael (46), fruto do seu casamento com Dianne Abbott, os gémeos Aaron e Julian (27), com Toukie Smith, e Elliot (25) e Helen (11), de Grace Hightower.