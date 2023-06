Kim Kardashian em lágrimas por causa de Kanye West: “Este não é o homem com quem casei”

Foi divulgado um novo teaser para o próximo episódio de “The Kardashians”, reality show da Hulu.

No vídeo, Kim Kardashian volta a abordar a sua relação com Kanye West, com quem esteve casada de 2013 a 2022. A empresária não escondeu as lágrimas ao discutir o ex-marido com a sua irmã, Khloe.

“Ele está muito diferente do homem com quem casei”, desabafou. “Esse era o homem que amei e do qual me lembro. Faria tudo para voltar a ter essa pessoa”.

Após meses de silêncio, Kim Kardashian falou sobre Kanye West na série que acompanha o dia a dia da sua família. No primeiro episódio da nova temporada, Kim justificou-se: “tenho de ficar sentada e não dizer nada, porque sei que os meus filhos, um dia, irão apreciar isso”.