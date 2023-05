Kim Kardashian: “O comportamento do Kanye West é muito mais danoso para os nossos filhos do que o meu vídeo caseiro”

Estreou na plataforma Hulu a terceira temporada da série “The Kardashians”, que acompanha o dia-a-dia da família Kardashian.

No primeiro episódio desta nova temporada, Kim Kardashian aborda pela primeira vez as polémicas em torno de Kanye West, de quem se divorciou em 2021. Desde então, Kanye tem sido notícia por ter proferido várias declarações antissemitas, chegando mesmo a defender Adolf Hitler.

“Apesar de toda a maluquice, de tudo aquilo que o Kanye diz sobre nós, nunca comentei”, diz Kim à irmã, Kylie Jenner. “Nunca publiquei nada nas redes sociais. Ele criou uma narrativa de loucos sobre ti, sobre a cassete”, continua, numa referência à sex tape divulgada em 2007, que mostra Kim com o cantor Ray J.

“Nós mantivemo-nos caladas, apesar das mentiras, apesar de tudo”.

A empresária admite ainda que todas as conversas que tem, via mensagem de texto, com o ex-marido podem ser tornadas públicas. “Acho que consigo lidar com tudo isso”, afirma, “mas parte-me o coração ver o que isto faz à minha mãe. Ela tem de lidar com muita coisa”.

Kylie responde a Kim que esta “não pode controlar” as ações de outra pessoa, e que Kanye “está a maltratar-se a si próprio”. “Mas ele despreza-me por causa da cassete”, replica Kim.

“O comportamento dele é muito mais danoso para os nossos filhos do que o meu vídeo caseiro. E tenho de ficar sentada e não dizer nada, porque sei que os meus filhos, um dia, irão apreciar isso. É o melhor para eles”.

“A pessoa que diz que me irá proteger para sempre é aquela que mais me magoa. Foi ele que começou com os rumores de que eu andava com o Drake. Acusou-me publicamente de o trair. Não consigo entender como é que isso é proteger-me”, rematou. “Vou ficar presa a isto a vida toda”.