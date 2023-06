Os Queens of the Stone Age transformaram o festival de Glastonbury num ‘mosh pit’ épico

Os Queens of the Stone Age atuaram no passado domingo no festival de Glastonbury, naquele que foi o último dia do evento.

A banda norte-americana, liderada por Josh Homme, que a BLITZ entrevistou em exclusivo, encorajou o público presente a "partir tudo". "É a vossa última noite", atirou o vocalista, levando à formação de um enorme ‘mosh pit’ em 'Song For The Dead', tema de 2002 com que os Queens of the Stone Age terminaram a sua atuação.

Recorde-se que a banda irá atuar no NOS Alive, a 8 de julho. Veja o vídeo: