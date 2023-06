Entrevista a Josh Homme (Queens of the Stone Age): “O universo é feito de fricção, colisões, fagulhas a voar! Como são feitos os bebés?”

Regressam a Portugal no próximo mês de julho, para um concerto no festival NOS Alive, em Algés, no dia 8. No passado dia 16 de junho lançaram “In Times New Roman…”, o seu primeiro álbum desde “Villains”, de 2017. Josh Homme, homem-forte de uma banda-gangue chamada Queens of the Stone Age, falou com a BLITZ sobre a inspiração do novo disco e tudo à volta. “Da última vez que fomos a Portugal [também para tocar no NOS Alive], fui um dia mais cedo e levei a família. Ainda vimos os Arctic Monkeys”, começa por dizer. “Gosto mesmo muito de Portugal, é o que posso dizer.”