Dave Grohl, dos Foo Fighters, apanhou o comboio para ir ao festival de Glastonbury

Dave Grohl deslocou-se até ao festival de Glastonbury de comboio, antes do concerto-surpresa que ali deu com os Foo Fighters, na sexta-feira.

Juntamente com o resto da sua equipa, Grohl apanhou o comboio em Londres, saindo depois na paragem de Bath Spa, onde tinha autocarros à sua espera.

O músico cruzou-se com funcionários dos comboios do Reino Unido, aproveitando para demonstrar o seu apoio ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, Marítimos e dos Transportes - chegando mesmo a pedir um crachá do Sindicato. No sábado, voltaria a atuar em Glastonbury, juntando-se em palco aos Guns N' Roses.