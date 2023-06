Os Foo Fighters eram a surpresa do festival de Glastonbury: veja os vídeos e o alinhamento de um concerto emotivo

Os Foo Fighters atuaram esta sexta-feira no festival de Glastonbury. A banda norte-americana deu um concerto-surpresa no palco principal do festival, onde tinha sido apresentada com o nome de The Churnups.

Num concerto à velocidade máxima, os Foo Fighters interpretaram, numa hora, alguns dos seus maiores êxitos, como ‘Learn To Fly’, ‘All My Life’ e ‘My Hero’. Em ‘Show Me How’, dedicada à falecida mãe, Grohl contou com a ajuda da sua filha, Violet, na voz.

Após o concerto, Grohl confirmou que os Foo Fighters irão andar em digressão pelo Reino Unido, em 2024. Confira os vídeos e o alinhamento do espetáculo: