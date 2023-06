Vocalista dos Greta Van Fleet assume homossexualidade

Josh Kiszka, vocalista dos Greta Van Fleet, assumiu publicamente a sua homossexualidade.

No Instagram, Kiszka revelou estar numa relação com uma pessoa do mesmo sexo “há oito anos”. O músico sentiu-se impelido a dizê-lo ao mundo devido às leis anti-LGBTQ+ que têm sido aprovadas no estado norte-americano do Tennessee, onde reside.

“É importante que eu diga a verdade, não apenas por mim, mas de forma a poder mudar corações, mentes e leis no Tennessee e não só”, escreveu. Juntamente com o anúncio, Kiszka deixou uma lista de várias organizações de apoio a pessoas LGBTQ+ no Tennessee.

Os Greta Van Fleet, recorde-se, irão regressar a Portugal em dezembro, para um concerto no Campo Pequeno (Lisboa). Leia a mensagem de John Kiszka, na íntegra: