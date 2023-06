Blur confirmados no festival MEO Kalorama, em Lisboa

Os Blur terminam a presente digressão europeia no palco do MEO Kalorama, a 31 de agosto, no Parque da Bela Vista. A segunda edição do festival, novamente no Parque da Bela Vista, recebe a banda de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree no dia de arranque.

Será o segundo concerto dos britânicos em Portugal este ano, depois de terem ocupado a posição de cabeça de cartaz no derradeiro dia do Primavera Sound Porto, no passado dia 10. A banda chega a banda a Lisboa após apresentações na Irlanda, Holanda, França, Bélgica, Dinamarca, Itália, Suécia, Noruega e Finlândia, e ainda depois de dois concertos no Japão em meados de agosto.

De acordo com a organização do festival, que cabe à promotora espanhola Last Tour, “o cartaz que tinha sido comunicado como fechado na semana passada, depois de anunciada a presença dos The Prodigy e de Lil Silva, abre espaço aos Blur e à apresentação ao vivo do seu novo ‘The Ballad of Darren’, o primeiro álbum de Damon Albarn e companhia no espaço de oito anos”. O novo álbum da banda tem edição a 31 de julho.