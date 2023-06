Madonna conseguiu chegar ao top norte-americano em cinco décadas consecutivas

Madonna juntou-se a um grupo restrito: o de artistas que conseguiram alcançar o top 100 da “Billboard”, isto é, a tabela das canções mais vendidas em terras americanas, em cinco décadas distintas.

O feito foi conseguido com ‘Popular’, canção que lançou recentemente, em colaboração com The Weeknd e Playboi Carti. O tema atingiu, na sua primeira semana, o 43º lugar das tabelas, com 10,1 milhões de streams e mais de 4 mil cópias vendidas.

A “Rainha da Pop” é agora uma de apenas duas artistas femininas a conseguir tal feito sempre com canções diferentes: chegou ao top 100 nos anos 80, 90, 00, 10 e 20. A outra é Cher, que atingiu o top 100 nas décadas de 60, 70, 80, 90 e 00.

Ao longo da história da música gravada, apenas um artista conseguiu entrar no top 100 em sete décadas, Elvis Presley, e com temas ‘repetidos’. Os Isley Brothers, Michael Jackson, Paul McCartney e Frank Sinatra conseguiram-no em seis.