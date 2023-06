Demi Lovato volta a adotar pronomes femininos: “Cansei-me”

Demi Lovato afirmou que voltou a adotar pronomes femininos para se referir a si própria, por estar “absolutamente exausta”.

Em entrevista à edição espanhola da “GQ”, Lovato disse que se sente confortável tanto com pronomes femininos como com pronomes neutros, mas lamenta “ter de estar constantemente a educar as pessoas e a explicar porque é me identificava" com estes últimos.

“Fiquei absolutamente exausta. E essa é uma das razões que me levaram a sentir-me confortável com pronomes femininos”.

A cantora assumiu-se como pessoa não-binária em 2021, e desde então tem lutado pela liberdade de expressão de género. Porém, não sem situações que, diz, a afetam psicologicamente.

“Lido com heteronormatividade todos os dias. Ficaria muito mais feliz por usar casas de banho sem género, por exemplo”, explicou. “Ao preencher formulários ou documentos onde tens de especificar o género… Só tens duas opções, homem ou mulher. E nenhum deles faz sentido, para mim. Sinto-me condicionada a escolher 'mulher' e isto tem que mudar”.

O regresso aos pronomes femininos não significa o fim da luta: “Fiquei cansada, mas é por isso que é importante continuar a espalhar a palavra”, garantiu.