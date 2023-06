Loading...

Blitz Ao Vivo na Redação. ProfJam: “Se nunca voltar a ter um Disco de Platina, tudo bem, porque já fiz um”

ProfJam é esta semana o convidado do podcast Posto Emissor. Na rubrica “Ao Vivo na Redação”, o rapper apresenta “MDID – Música de Intervenção Divina”, o “filosófico” novo álbum, desvendando alguns segredos do espetáculo que levará ao palco e falando da forma como lida com a pressão de manter o nível de êxito de ‘Água de Coco’ ou ‘Tou Bem’. “Às vezes a relação que temos com o nosso sucesso acaba por nos derrotar”