Melissa Auf Der Maur fala sobre a sua separação de Dave Grohl, dos Foo Fighters: “Estávamos muito apaixonados”

Melissa Auf Der Maur falou do fim da sua relação com Dave Grohl, com quem namorou entre 1999 e 2001. A ex-baixista das Hole e dos Smashing Pumpkins explicou, à rádio Sirius XM, que o que os aproximou foi a sua “obsessão” pelo rock n' roll e o facto de “não serem viciados em drogas, tecnicamente felizes e funcionais”.

“Éramos bastante semelhantes, e acho que os nossos papéis nas Hole e nos Nirvana nos aproximaram, de forma subconsciente”, disse. “Eu estava a sair das Hole e a começar a última digressão com os Pumpkins. Ele estava a criar nome com os Foo Fighters, e tivemos ali uns anos onde estávamos perdidamente apaixonados”.

“Tínhamos tido um percurso de vida semelhante. Não queríamos ser estrelas rock à força. Vínhamos de cidades fixes e de cenas baseadas na integridade”, continuou.

Melissa e Grohl acabaram por se separar por querer coisas diferentes, profissionalmente falando. “Era só amor. Eu queria afastar-me do inferno empresarial que a nossa cena musical se tinha tornado. Ele ainda não tinha concluído o seu trabalho - tinha algo mais a provar e ambições por cumprir”.

"Dissemos um ao outro: ‘amo-te e quero que vás fazer o que queres fazer, e tu amas-me e queres que eu vá fazer o que quero fazer"’. Muito simples, e muito claro".

Entretanto, Melissa casou com o realizador Tony Stone, de quem tem uma filha, River, de 11 anos. Grohl casou com a produtora Jordyn Blum e tem três filhas: Violet (17), Harper (14) e Ophelia (8).