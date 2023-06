A atriz Riley Keough será a única herdeira de Lisa Marie Presley (logo, também de Elvis Presley)

A atriz Riley Keough foi apontada como a única herdeira de Lisa Marie Presley, falecida em janeiro.

Esta semana, um tribunal de Los Angeles decretou o pagamento de um valor não revelado a Priscilla Presley, sua avó, para que Riley possa ser a única a gerir os bens da família.

Lisa Marie era já a única herdeira de Elvis, com Priscilla a gerir os bens do “Rei do Rock” em parceria com a filha. Agora, essa responsabilidade passará para as mãos da atriz de “Daisy Jones & The Six”.