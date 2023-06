Primavera Sound Porto: o vídeo do ‘apagão’ dos New Order

Os New Order interromperam duas vezes o concerto que deram na noite de sábado no festival Primavera Sound Porto devido a problemas técnicos que surgiram enquanto a banda apresentava ‘True Faith’, um dos maiores êxitos dos ingleses, quando ainda faltavam cerca de vinte minutos para o término previsto do concerto.

Após abandonarem o palco durante cerca de dez minutos, Bernard Sumner e companhia regressaram e ainda conseguiram completar a sequência final do concerto: ignorando a azarada ‘True Faith’, brindaram a plateia com ‘Blue Monday’, ‘Temptation’ e, a terminar, uma muito aguardada versão de ‘Love Will Tear Us Apart’, dos Joy Division. “Obrigado por terem sido pacientes com os nossos problemas”, agradeceu o vocalista antes de se despedir. Mais tarde, pediriam desculpas através das redes sociais.