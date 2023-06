New Order no Primavera Sound Porto: da enchente à desilusão em 11 passos

Eram um dos nomes mais aguardados do último dia do Primavera Sound Porto, mas da memória do seu concerto não rezará a história da edição deste ano do festival. Os New Order subiram ao palco Vodafone, no anfiteatro natural onde até ao ano passado se situava o palco principal – relembrando-nos do quão mais especial são os espetáculos ali –, para servir um alinhamento assente principalmente no seu catálogo mais reconhecido. Além dos problemas técnicos que afetaram a parte final, o concerto ficou marcado pelo visível desconforto vocal de Bernard Sumner.